【モデルプレス＝2026/04/27】女優の戸田恵梨香が4月26日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。1月期に同局で放送されていた日曜劇場「リブート」の役作りについて語った。【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで参考にした先輩女優◆鈴木亮平主演「リブート」3月29日に最終回を迎えた本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が自らの潔白を証明するため、愛する家族と