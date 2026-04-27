2025年開催の様子提供：MUSIC BLUE TAKAMATSU実行委員会 香川県の内外から多くのアーティストが集まる街角音楽イベント「高松ミュージックブルーフェス」が、5月4日と5日の2日間、高松市で開かれます。 高松ミュージックブルーフェスは、生の音楽を通して人々の交流を生み出そうと2011年から開かれていて、今年で16回目を迎えます。 5月4日と5日の2日間、高松市の丸亀町商店街やサン