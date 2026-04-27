Apple初の折りたたみ式iPhoneが2026年9月に登場するとウワサされています。折りたたみ式iPhoneと「折りたたみ式iPad」については2023年ごろからウワサされており、2026年4月20日にAppleの新CEOに就任することが発表されたハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントのジョン・ターナス氏が監督しているとも言われていましたが、折りたたみ式iPadは実験的なプロトタイプに終わり実際に発売されることはない可能性が