東京午前のドル円は１５９．２６円付近まで円高・ドル安推移。週末に米国とイランの直接協議は行われず、和平交渉の停滞懸念から週明けの取引では１５９．６８円付近まで円売り・ドル買いが優勢だったが、その後は流れが反転した。米アクシオスによるとイランが米国に対して新たな提案を実施し、交渉再開期待がドル売りを後押ししている。 ただ、新たな提案とはホルムズ海峡の再開や、イランに対する海洋封鎖解除について合