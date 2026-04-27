4月26日夜の高知県内は、各地で激しい雨となり、黒潮町佐賀など6つの地点で1時間雨量が4月の観測史上で1位となりました。また、JR四国によりますと土砂の流入などで一部区間が運転見合わせとなるなど影響が出ています。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で県内は26日夜、大気の状態が非常に不安定になり、各地で激しい雨となりました。気象台によりますと1時間雨量は黒潮町佐賀で62・5ミリ、津野町船戸で52ミリな