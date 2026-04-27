端午の節句を前に、高知市の玩具販売店が4月27日、認定こども園にこいのぼりを寄贈しました。南国市の認定こども園ひまわりにこいのぼりを贈ったのは、高知市の玩具販売店おもちゃのキャッツアイです。キャッツアイではこどもたちに日本の伝統文化に親しんでもらおうと 2015年から県内の幼稚園や保育園にこいのぼりを寄贈しています。年長組の園児、約40人も参加して園庭に大きなこいのぼり4匹をあげ、園児たちは青空の中を泳ぐこ