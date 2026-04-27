俳優・窪塚洋介がレアな３兄弟ショットを披露し、反響が寄せられた。窪塚は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「＠ｏｃｅａｎｓ＿ｍａｇａｚｉｎｅ６月号２０２６．４．２５．『Ｗｈａｔ’ｓＬｕｘｕｒｙ？』」とファッション誌への登場を報告。「雑誌では初となる３兄弟並び」と明かし、弟の俳優・窪塚俊介、歌手・ＲＵＥＥＤとの撮影ショットを掲載した。洋介の妻はダンサーのＰＩＮＫＹ。息子・愛流も俳優