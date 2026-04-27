5月に開催される大相撲夏場所の番付が発表され、熱海市出身の熱海富士が関脇に昇進しました。静岡県勢で関脇に昇進したのは、「天竜」以来96年ぶりです。熱海市出身、伊勢ケ浜部屋の熱海富士は、3月の春場所では小結として9勝6敗と勝ち越し、関脇昇進を確実にしていました。27日、5月の夏場所の番付が発表され、熱海富士は、東の関脇に昇進しました。(新関脇熱海富士）「やっぱり実感がわく。うれしい。まだまだ課題がある。前に