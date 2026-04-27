◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２７日、栗東トレセン大阪杯に続くＧ１連勝を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が戦闘モードを取り戻しつつある。２２日にＣＷコースで大外から追走する３頭併せで負荷をかけると、２６日にも団野大成騎手（レースは北村友一騎手）の騎乗で併せ馬を行い、ＣＷコースで４ハロン５５秒９―１１秒５をマーク