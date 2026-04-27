支配下契約締結予定であることが発表された西武の２年目左腕・佐藤爽投手が２７日、１軍の先発投手練習に合流。「うれしい、という気持ちが１番にきた」とはにかんだ。この日は同じ左腕の菅井とキャッチボールを行った後、ポール間のランニングなどを行った。今春は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走するも、オープン戦途中で２軍落ち。同じ育成左腕として１軍キャンプをともに完走した冨士大和投手が開幕前に支配下契約された