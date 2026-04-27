きのう愛知県美浜町で消防車が盗まれた事件で、出動現場で消防車は放水に備えて施錠はせず、車止めをした状態だったことが分かりました。 【写真を見る】“不審火”で出動した消防車を盗んだ疑い 57歳男を逮捕 放水に備えエンジンかけたまま施錠せず… 9キロほど離れた場所で見つかる 愛知 この事件はきのう未明、美浜町の名鉄河和駅で女子トイレの壁が焼ける不審火があり、消火活動に出動した消防車が盗まれたものです。 （警