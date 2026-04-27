ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）が２６日に放送され、今春大学生になったゲストの姿に驚きの声が上がった。スタジオに登場したのは、モデルで女優の本田紗来（１９）。司会の上田晋也から「紗来ちゃん１９歳の大学生になったんだって。大きくなったよな〜。君、ガリバートンネル通っただろ！」と驚かれ、本田は「えっ！大人になりましたか？」と笑顔。上田は「大人になったよ」と感心した。５人