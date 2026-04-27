■これまでのあらすじ夫と姫花が会社の会議室で会っていた。姫花は、夫婦仲がうまくいっていない夫の相談に乗っていただけだと言う。そして夫は、やり直そうとしているのに信じてくれない妻のせいだと言い出す。姫花との運命の再会に心が揺れると夫は言うが、そこへ部長が現れて…。夫と彼女による業務時間中の不適切な行動…。部長はこれを由々しき問題だと認識してくれたようです。社内でのふたりの処遇については、会社の判断に