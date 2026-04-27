©CHEF-1グランプリ2026 大会史上初となる中国料理ジャンルからの優勝 40歳以下の料理人日本一を決定する「CHEF-1グランプリ2026」の決勝戦が4月26日（日）に放送され、激闘の末、花田洋平シェフ（大阪府・中国料理 atelier HANADA ）が5代目チャンピオンに輝いた。 中国料理ジャンルからの優勝は大会史上初の快挙となる。決勝戦では、サバイバルラウンドで「ラーメンの新・定番を作れ！」を勝ち抜き、最終決戦「