岩手・大槌町の山林火災は発生から6日目の27日も延焼が拡大していて、焼失面積は1600haを超えました。大槌町の現場から岩手めんこいテレビ・高橋礼子アナウンサーが中継でお伝えします。県立大槌高校の裏山からは、いくつもの煙が上がっていて夜通し消火活動が行われています。また周辺の三陸自動車道は26日夜から通行止めとなっています。4月22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生した山林火災では、焼失面積が