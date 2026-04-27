スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が26日（日本時間27日）、NCAAのホームでのフロリダステイト大戦に「1番・一塁」で先発出場。9回に逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、チームを劇的勝利に導いた。3−4で迎えた9回無死満塁の絶好機で、2ボールからの3球目を振り抜くと、打球は左中間スタンドに一直線。劇的な逆転サヨナラ満塁弾で試合を決め、ダイヤモンドを一周して本塁に戻ると、待ち受けていたチームメートからもみ