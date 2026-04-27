アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近でおきた銃撃事件をめぐり、逮捕された男がトランプ政権を標的とする内容のメモを作成していたことが分かりました。トランプ大統領が出席していたホワイトハウス記者会夕食会でおきた銃撃事件で、当局は、カリフォルニア州出身のコール・アレン容疑者（31）を逮捕しました。アレン容疑者は、犯行前にトランプ政権を標的とするメモを作成し、家族に送っていたことが分かりま