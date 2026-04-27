【第46話】 無料公開期間：5月3日まで 第46話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは4月27日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第46話「ボーイッシュ彼女の可愛いところが見たすぎる」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は5月3日まで。 第46話では、あきらの“照れ”が見たいという千代子のために3人で水族館へ。大地に何度