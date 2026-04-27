新緑が眩しい洛北エリアをスマートに旅する手段が誕生します。京阪電気鉄道、叡山電鉄、京都バスの3社は、2026年5月1日よりデジタル乗車券「京都洛北 大原・鞍馬・貴船まるごと1日きっぷ(京阪・叡電・京都バス)」を発売。スマートフォンひとつで京阪沿線から大原、鞍馬、貴船といった人気エリアを網羅できるこのきっぷ。混雑するGWの京都観光における強力な味方となります。QRコードによるスムーズな乗車と、思い出に残る「紙のき