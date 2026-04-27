ウェスタン・カンファレンス第3シードのデンバー・ナゲッツと、第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドは、第1戦を落としたウルブズが続く第2戦から3連勝し、3勝1敗でシリーズ突破に王手をかけた。 4月26日（現地時間25日、日付は以下同）にターゲット・センターで行われた第4戦では、ウルブズのアヨ・ドスンムが