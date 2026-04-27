岡山県倉敷市で夫婦が自宅で殺害され放火された事件は未解決のまま今月で31年を迎え、警察は、きょう（27日）あらためて情報提供を呼びかけました。 【画像をみる】火災発生当時の住宅 「みなさんの情報が犯人逮捕・事件の解明につながります」 けさ（27日）、倉敷市のスーパーで児島警察署の署員らが事件の概要を記したチラシやティッシュを配り、情報提供を呼びかけました。 事件は、1995年4月、倉敷市児島上の