5月29日より新宿ピカデリーほかで全国ロードショーされる映画『シャオ・メイ／ローマ大決戦』の本予告が公開された。 参考：『鋼鉄ジーグ』監督によるカンフーアクション『シャオ・メイ／ローマ大決戦』5月29日公開 本作は、2016年のダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で最多7部門を受賞した『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』のガブリエーレ・マイネッティ監督が手がけ