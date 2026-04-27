２７日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東紛争の長期化懸念を背景に、時間外取引で米長期金利や米原油先物が水準を切り上げたことが影響した。 ２４日の米長期債相場が反発（金利は上昇）した流れを引き継ぐ形で、債券先物は小高くスタートした。ただ、トランプ米大統領が２５日に和平協議に向けた交渉団の派遣を中止すると表明したことで、両国の停戦交渉が進むとの期待感が後退。時間外での米長期金利の