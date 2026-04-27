２７日前引けの日経平均株価は前営業日比８６８円１９銭高の６万０５８４円３７銭と続急伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４４４万株、売買代金概算は４兆１２４３億円。値上がり銘柄数は９１８、対して値下がり銘柄数は５８８、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は売買代金上位の主力銘柄を中心に買いが集まり、日経平均を押し上げる格好に。フシ目の６万円大台を大きく上回り、一気に６万円