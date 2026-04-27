岡山県浅口市にある「ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島」で小学3年生以下を対象にしたサッカー大会が開かれました。 【写真を見る】浅口市で「U－9さっかー祭り」小学3年生以下を対象にしたサッカー大会「将来に向けて夢を作るきっかけになれば」【岡山】 きのう（26日）開かれた「U－9さっかー祭り」は、明治安田生命が小学3年生までの子どもたちの交流と、サッカ&