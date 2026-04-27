タレントの辻希美が4月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“食生活提案型スーパーマーケット”として人気を高めている「ヤオコー」での購入品を紹介する動画を公開した。 （関連：【画像あり】辻ちゃんの味付けにそっくり？ヤオコーの自家製厚焼き玉子（複数あり）） 2025年12月9日公開の動画にて、念願の“初ヤオコー”を体験する様子を伝えた辻。なんと2日連続で店を訪れ、人気