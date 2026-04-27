4月18日、中国人民解放軍の東部戦区はSNSを通じて異例の映像を公開した。日本の海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が台湾海峡を通過する過程を無人ドローンで撮影したものだった。【関連】「中国に対抗するタカイチに日本が熱狂！」韓国が見た“高市ニッポン”東部戦区によると、「いかづち」は4月17日午前4時2分から午後5時50分まで台湾海峡を通過した。公開された映像は24秒間だったが、東部戦区は無人機と偵察衛星を通じて全過程を