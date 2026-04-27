ニコン ZR 絶景をテーマに各地の美しい映像を制作しているクリエイターの羽仁正樹さん。活躍を見ると動画専門に見えるが、実は写真撮影も手掛けている。 そんな羽仁さんは、普段の動画制作でも使っているニコンZRでヘリコプターからの写真撮影を行っているそうだ。今回、東京上空から撮影された写真を見せていただき、作品の狙いや撮影のポイントなどを伺った。 なお、羽仁さんがZRで撮影した動画作