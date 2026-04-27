３月のスコットランド戦で鮮烈な日本代表デビューを飾ったヴォルフスブルクのFW塩貝健斗が苦しんでいる。直後のレバークーゼン戦（３−６）で出番なしに終わると、フランクフルト戦（１−２）は79分、ウニオン・ベルリン戦（２―１）では90＋３分からの途中出場。そして、４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節のボルシアMG戦では、また出場機会がなかった。21歳のストライカーは、スコットランド戦でも終盤投入ながらア