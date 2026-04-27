現地４月26日に開催されたブンデスリーガ第31節で、日本代表DF菅原由勢が所属するブレーメンが敵地でシュツットガルトと対戦。１−１で引き分けた。この一戦に菅原は右ウイングバックで先発出場。すると18分に先制点をアシストする。右サイドを駆け上がりイェンス・ステーイからパスを受けると、すぐにマイナスにリターン。ステーイが右足のダイレクトシュートをファーサイドに流し込んだ。 25歳の日本人は前節のハンブ