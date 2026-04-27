日経225先物は11時30分時点、前日比940円高の6万0660円（+1.57％）前後で推移。寄り付きは5万9950円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0045円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時に6万0270円まで上げ幅を広げ、買い一巡後は短期的なショートとみられる動きが入り、5万9670円と下落に転じる場面もみられた。ただし、下へのバイアスは強まらず、ロング優勢の需給状況のなかで終盤にかけて6万0