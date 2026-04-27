丸大食品 [東証Ｐ] が4月27日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の74億円→79億円(前の期は60.5億円)に6.8％上方修正し、増益率が22.2％増→30.4％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の29.5億円→34.5億円(前年同期は29.1億円)に16.9％増額し、増益率が1.5％増→18.7％増に拡大する計