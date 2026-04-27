27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比860円高の6万630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万584.37円に対しては45.63円高。出来高は2万4032枚となっている。 TOPIX先物期近は3745.5ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比1.31ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60630+860