2004年に放送され、昼ドラ史に強烈な爪痕を残したドロドロの愛憎劇「牡丹と薔薇」が、4月25日よりNetflixで配信開始されました。Netflix Japanの公式Xで告知されると、当時の視聴者からは「絶対見るッ」「懐かしい、見なくちゃ」といった歓喜のコメントが相次ぎ、大きな反響を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■34年に及ぶ数奇な運命と狂気の姉妹愛「牡丹と薔薇」は、東海テレビ制作・フジテ