サッカー明治安田J1百年構想リーグ V・ファーレン長崎は、25日にホームでガンバ大阪と対戦しました。 3連敗中で勝利がほしいV・ファーレンは、前半から積極的にゴールを狙いますがネットを揺らすことはできず両チーム無得点で折り返します。 後半33分、相手のファウルで得たPKをマテウスが決め先制。 しかしその2分後に同点に追いつかれると、試合はPK戦に。 両チーム5人