各地で山林火災が相次いでいます。福島県喜多方市でも、きのうから山林火災が発生していて、通報から丸1日たったいまも消火活動が続いています。きょう、現場では雨が降っていますが、これまでに少なくとも100ヘクタールが燃え、人が住んでいない建物1棟にも燃え移ったということです。けが人や逃げ遅れは確認されていません。喜多方市はこの火事に伴い、塩川町駒形地区の一部、178世帯に避難指示を出しています。