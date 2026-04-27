高市総理は自民党内で意見が割れ、国会への提出が遅れている「再審」＝裁判のやり直しに関する法律の改正案について、“今国会での成立を目指すという立ち位置は変わっていない”と強調しました。国会記者会館から中継です。野党側は検察官が不服を申し立てる「抗告」の「全面禁止」と証拠開示の義務化を求めた上で、「最終的に総理が判断するしかない」と迫りました。無所属（立憲会派）泉房穂 参院議員「今国会の成立は見