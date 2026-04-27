日本銀行は、きょうから金融政策決定会合を開きます。イラン情勢の経済への影響を慎重に見極めるため、今回は追加の利上げを見送る見通しです。日本銀行はきょうから2日間、金融政策を決める会合を開きます。焦点は、イラン情勢が物価と経済に与える影響の見極めです。日銀内では、原油の高騰を通じて物価が想定以上に上昇する懸念から、早めに利上げすべきとの意見が出ています。一方、「物価高」と「景気減速」が同時に進むスタ