“サウナの甲子園”ともいえる舞台が今年もやってくる。全国トップクラスのアウフギーサーたちが集う第5回アウフグース日本選手権（6月3日から6日、スカイスパYOKOHAMA）の出場メンバーが出そろった。個人17枠、団体13枠の精鋭が世界大会を目指して決戦に臨む。最後の全国切符をかけた近畿大会は、4月19日と20日、東大阪の花園温泉 sauna kukkaで開催された。個人、団体合わせて16組が熱演を披露した会場は、関西のノリのいい