宇宙飛行士の野口聡一さん、歌舞伎俳優の尾上松也さん、ももいろクローバーZの高城れにさんが、 映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町お披露目イベントに登場しました。 【写真を見る】【 尾上松也 】 「僕はシティボーイの中のシティボーイ」銀座は「どこよりもリラックスできる街」今回行われたのは「スター・ウォーズ」の劇場最新作 『スター・ウォ