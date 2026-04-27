アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くでの銃撃事件をめぐり、逮捕された容疑者が政権幹部の殺害を予告する声明を家族に送っていたことが分かりました。アメリカメディアによりますと、西部カリフォルニア州に住むコール・アレン容疑者（31）は事件数日前に列車でワシントンまで移動し、前日に夕食会が開かれていたホテルに宿泊していました。容疑者は事件前に武器などをバッグに入れ、自分の部屋から階段で会場