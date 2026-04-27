阪神の秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA、35）は少し不安げだった。「結構、難しいと思うんですよね。いつもの野球教室とはちょっと違う部分があるので」。数日後に「BA」としての大事な仕事を控えていた。ファームは先週、徳島と高知で独立リーグとの交流試合（24日の高知戦は雨天中止）、高知でオリックスと2試合を行うなど四国に滞在。その期間を利用して昨年球団が立ち上げた野球振興室の活動「トライアルベースボー