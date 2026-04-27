日本銀行では27日から2日間、金融政策決定会合を開催します。中東情勢の悪化による原油価格の高騰などを受け、利上げは見送る方向です。日銀内ではギリギリまで調整が行われていましたが、今回は利上げを見送る方向です。この判断の要因は2つあります。1つ目は、石油輸送の要衝・ホルムズ海峡の封鎖を受けた日本経済への影響を見極めるのに時間を要している点です。日銀の植田総裁も「政策対応は非常に難しい」と述べるなど見極め