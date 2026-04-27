高速バスで男が刃物を所持した疑いで逮捕です。警察によりますと、午前5時25分ごろ、広島市安佐南区で停車した高速バスの運転手から「男がナイフを持っている」と通報がありました。警察官が突入し、乗客で山口県防府市の無職・関誠一郎容疑者（61）を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕。関容疑者は「その通りだと思います」と供述しているということです。乗客・乗員あわせて21人にけがはありませんでした。