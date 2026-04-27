◇プロ野球パ・リーグ オリックス 9-4 日本ハム(26日、京セラドーム)大砲っぷりに期待されての入団となったオリックスの新助っ人・シーモア選手。ここまで苦しんできましたが、直近カードで目覚めの兆しを見せています。191cm、113キロと恵まれた体格を持つ27歳のシーモア選手。昨季はレイズ傘下の3Aで30HRを放ち、メジャーの舞台でも26試合に出場、1本塁打含む打率.205をマークしました。しかしNPB挑戦1年目となる今季は開幕から