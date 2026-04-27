岩手県大槌町の山林火災は発生から6日目のきょうも延焼が続いています。消防団員1人がけがをしたほか、交通への影響も出ています。22日に大槌町の2か所で発生した山林火災は、けさも消火活動が行われています。岩手県によりますと、消防団員1人が消火活動中に消火栓のふたに手を挟まれ、けがをしたということです。交通への影響も出ています。吉里吉里地区の山林火災が延焼しているため、三陸沿岸道路の大槌インターチェンジと山田