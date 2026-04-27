元宇宙飛行士の野口聡一氏（61）が27日、東京・有楽町マリオンで映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（5月22日公開、監督ジョン・ファヴロー）の公開前イベントに出席した。この日はジェダイのローブ風の姿で登場。「マンダロリアンもかっこよくて、男として憧れるキャラクター。5月22日に新しいスター・ウォーズが始まる気持ちで映画館に行って、セレブレーションをするくらいの勢いで楽しんでもらえ