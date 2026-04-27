【ピザポテト「星のカービィ」コラボパッケージ】 4月下旬 発売 価格：オープン（税込み200円前後） カルビーは、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売するゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたパッケージの「ピザポテト」を、4月下旬から全国のコンビニエンスストアで順次、期間限定発売する。価格は