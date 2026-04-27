【「オクトのバルーンチャレンジ」・「スネイルのぶとばした～い！」・「トードのソウルホッパー」・「ピラルクのマネーラッシュ」】 4月27日 正式リリース 価格：各599円 MUTANは、Nintendo Switch/Steam用カジュアルゲーム「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶとばした～い！」、「トードのソウルホッパ&#