Image: CFMOTO 2025年12月8日の記事を編集して再掲載しています。今じゃレトロなスタイルなのかも？ 風を感じられるバイクには、原付から大型までいろんなサイズと排気量があります。どれも楽しいものですが、肩肘張らずに乗れる小型くらいだと街乗りにピッタリ。一番遊べるサイズ感だと思います。懐かしさが逆に新鮮なミニバイクバイクメーカーCFMOTOが作ったのは、126ccのミニバイク「Papi